Al Khelaifi siffle la fin de la récréation au PSG: « certains joueurs ont profité de la situation, maintenant c’est fini »

Dans un large entretien accordé au média Le Parisien, le président du PSG, Nasser Al Khélaïfi a, comme qui dirait, sifflé la fin de la récréation.



« Nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière, lance le dirigeant au Parisien. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. (...) Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. (...) Maintenant, la position du PSG est claire : les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Certains ont profité de la situation, maintenant c’est fini ! », a déclaré le Qatari.