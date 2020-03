Alé Niang et sa bande prennent deux ferme pour avoir cambriolé une boutique à Rufisque

Alé Niang et ses complices ont comparu hier devant le tribunal de grande instance de Dakar. ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage de véhicule à la suite du cambriolage d’une boutique à Rufisque. Le tribunal de grande instance de Dakar a reconnu coupables mardi, Alé Niang et sa bande pour association de malfaiteurs et vol en réunion. Après leur forfait, les investigations des enquêteurs avaient permis d’appréhender Alé Niang, présenté comme celui qui a tout orchestré. De ce fait, à la faveur d’une délégation judiciaire suite à la consultation des appels d’Alé Niang, Lamine Diallo a été interpellé par les éléments de la section de recherches de la gendarmerie de Dakar.



Interpellé sur les chefs d’accusation, le chef de gang, Alé Niang, avoue avoir cambriolé la boutique en compagnie de ses quatre complices à savoir : Lamine Diallo, Pape Samb, Samba Gningue et Aliou Fall. « Ce n’est pas un gang et je ne suis pas le chef. On avait juste un besoin urgent d’argent et je leur ai proposé qu’on cambriole la boutique histoire d’avoir un peu d’argent » a confié Alé Niang. Au cours de l’enquête, Mohamed Diallo, le boutiquier victime des agissements des mis en cause avait révélé que Alé Niang et ses amis venaient souvent dans sa boutique à des heures tardives de la nuit pour l’insulter.



Selon l’avocat de la partie civile, le gang qui comparaissait terrorisait la population de Rufisque, car il y’a eu beaucoup de plaintes la concernant. Se disant certain que les accusés sont dangereux et sont à l’origine du cambriolage de la boutique de Mohamed Diallo, l’avocat de la partie civile a demandé aux juges de les déclarer coupables. « La partie civile a subi des préjudices et je crois que la modeste somme de 20 millions de frs suffira comme dommages et intérêts » a estimé l’avocat tout en demandant une application bienveillante de la loi.

Quant au maître des poursuites, il a demandé l’acquittement de Lamine Diallo, Pape Samb, Samba Gningue et Aliou Fall du crime d’association de malfaiteurs pour ne retenir contre eux que les délits de tentative de vol commis la nuit avec usage de véhicule. Il a également sollicité du juge qu’il les condamne à payer solidairement la somme de 10 millions de francs au boutiquier Mohamed Diallo. Le ministère public a en effet considéré que le délit d’association de malfaiteurs est bel et bien établi et a demandé que les mis en cause soient condamnés à 10 ans de travaux forcés.



Les avocats de la défense ont plaidé l’acquittement pur et simple ou à défaut une application bienveillante de la loi, après avoir essayé chacun de laver leurs clients des charges qui pesaient sur eux. Le tribunal a déclaré les mis en cause coupables et les a condamnés à deux ans de prison ferme et à payer solidairement la somme de 5.000.000 frs au boutiquier Mohamed Diallo.



Le Témoin