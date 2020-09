Alerte météo: des pluies orageuses prévues par l'Anacim ce vendredi

Il va encore pleuvoir au Sénégal ce vendredi. C’est ce qu’informe l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (Anacim) qui prévient que des activités pluvio-orageuses seront notées sur les régions Sud du pays avec des possibilités d’extension vers le centre ouest où des risques de pluies sont attendus.



D'ailleurs, précise Anacim, « le ciel sera passagèrement nuageux notamment sur la partie Nord-est du territoire ». Et précise que, malgré une couverture nuageuse, la sensation de chaleur persistera sur le pays, plus particulièrement sur les localités nord-est et centre où les températures journalières atteindront des pics de 37 à 38° C, .



Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront d’Ouest à Nord-ouest et d’intensités faibles à modérées.