Alerte rouge - Vers une grave pénurie de vaccins au Sénégal: Les blocages et les responsabilités

"Le ministère des finances nous a notifié qu'il n'y a pas d'argent"

Le Sénégal pourrait connaitre une rupture des vaccins dès mars 2020, si l’Etat du Sénégal ne libère par les fonds. En effet, le ministère des Finances et du Budget dirigé par Abdoulaye Daouda Diallo n'a toujours pas approuvé le budget pour l’achat des vaccins de routine en 2019. La somme s’élève à 3 milliards 117 millions Francs Cfa. Un montant qui ne représente que 20 % de la commande de vaccins, puisque l’Ong Gavi, partenaire de l’Etat du Sénégal finance à hauteur de 80%.Le code des marchés publics en son article 29, stipule que l’acte d’approbation, matérialisé par la signature de l’autorité compétente à ce titre, est la formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché public. Dans tous les cas, les fonctions d’autorité signataire et d’autorité approbatrice ne peuvent être cumulées. Ceci dit que les marchés de l’Etat sont approuvés par le Ministre chargé des Finances lorsque le montant est égal ou supérieur à 300.000.000 FCFA. Ainsi le Ministre dépensier (celui de la Santé) n’est habilité que lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 100.000.000 FCFA ou n’atteint pas 300.000.000 FCFA.Contacté par PressfAfrik, un agent du ministère des Finances soutient que l’information n’est pas crédible. «A ce que je sache, il n’y a pas de marché de vaccins rejeté par la direction centrale de marché publics (DCMP)», dément-il avant de soutenir que la DCMP chargée d’émettre des avis sur les décisions concernant l’attribution des marchés et d’accorder, à la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur, « peut leur notifier des observations et non un rejet ». Ce qui signifie qu'il y a toujours pas de financement.Une affirmation que notre source sanitaire trouve incohérente. Pour lui, «comment justifie t-il l’approvisionnement des vaccins de routine qui devait être pris en charge sur le budget de 2018 (alors qu’en ce moment Amadou Ba était aux commandes aux finances), et que jusqu’en 2020, l’Etat n’a pas encore libéré les fonds. Et pourtant, ils nous ont notifié qu’il n'y a pas d’argent. Et on veut nous faire croire à des observations et non un rejet».