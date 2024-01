Aliou Cissé: « il faut gagner la Gambie pour prévenir l’Afrique »

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal a fait face à la presse ce dimanche pour sacrifier à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Il a annoncé la couleur et mis la pression sur son adversaire de lundi.



« Le match contre la Gambie est l’un de nos matchs les plus importants, parce qu’il nous permet d’annoncer notre entrée dans cette compétition et nous voulons le faire par la meilleure de façon, et pour le faire il faut gagner la Gambie pour prévenir l’Afrique que nous sommes là pour défendre notre titre », a-t-il déclaré devant les journalistes.