(Vidéo) Aliou Cissé après l'arrivée des "Lions" en Russie : "On est en train de visionner la Pologne"

Les "Lions" sont arrivés mardi à Kalouga dans leur camp de base pour disputer la phase finale de la Coupe du monde 2018. Avant de rejoindre l'hôtel, le sélectionneur Aliou Cissé s'est prêté aux questions des journalistes sénégalais qui ont fait le déplacement. Interrogé sur l'état d'esprit de son équipe et les derniers réglages, il assure que tout est OK et que le prochain adversaire est en ligne de mire.

"Le travail a été axé sur la récupération. On a travaillé pendant quatre semaines. On est en train de visionner l'adversaire. On mettra la stratégie adéquate pour jouer cette belle équipe de la Pologne", a-t-il confié à nos confrères de L'Observateur.



"On a des arguments à faire valoir"

"L'état d'esprit est bon. Comme je lai dit, jouer une Coupe du monde, c'est exceptionnel. Nous allons en compétition avec 31 grandes équipes, le Sénégal est aussi une grande équipe. On a des arguments à faire valoir. En tout cas, en ayant cette grande envie de faire une très bonne Coupe du monde"