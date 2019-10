Aliou Cissé: « on en vas pas aller avec la peur de se faire laminer par le Brésil »

Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine de football du Sénégal, Aliou Cissé s’est exprimé sur le match amical opposant son équipe à celle du Brésil, le 10 octobre à Singapour. Dans un entretien avec L’Obs, il soutient qu’ils vont affronter la bande de Neymar, sans complexe et sans la peur de se faire laminer.



« Nous sommes décomplexés. On ne peut pas passer tout notre temps à être complexés. Nous sommes ce Sénégal qui croit en lui, qui va de l’avant et conscient de ses qualités. Nous savons le talent de cette équipe du Brésil, mais je ne suis pas là, à me dire que j’ai peur de jouer contre cette équipe », a dit Aliou Cissé.



Le vice-champion d’Afrique de préciser que si les équipes africaines envisagent de gagner la Coupe du monde un jour, elles doivent se frotter aux meilleurs maintenant. « Je ne vois pas pourquoi nous africains, devons avoir peur de nous les meilleurs. Beaucoup de gens vont nous dire que c’est un risque nous prenons, c’est un match amical et une fierté pour nous ».



S’exprimant toujours sur cette rencontre pour la première fois entre les deux pays, Cissé de préciser. « Nous sommes conscients de nos qualités. On va aller jouer ce match sans complexe. On ne va pas aller avec la peur, en se disant que ce sont des Brésiliens et nous de petits africains et qu’on va se faire laminer, non. Nous devons dépasser cette mentalité ».