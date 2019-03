Aliou Cissé sur la performance de Sadio: "le discours de Jürgen Klopp ne peut pas être meilleur que le mien"

Hier-lundi, en séance d’entrainement des "lions" au stade Lat Dior de Thiès, en vue du match de la sixième et de la dernière journée de la CAN, Sadio Mané a été "l’absent le plus présent". Il a encore ravi la vedette à ses coéquipiers. En effet, lors de la conférence de presse après séance entrainement l’éternel débat sur la différence de performance de Sadio Mané version Liverpool et version Equipe nationale est revenu sur la table du coach.



Pour Aliou Cissé, ce débat doit être dépassé par les journalistes qui à chaque fois en parlent. « Jouer en équipe nationale, ce n’est pas la même chose que jouer en club, c’est différent. En club on a plus de temps, contrairement à l’équipe nationale où ce sont des regroupements de 3 à 4 jours », a-t-il plaidé.



Ainsi pour clore le débat, Cissé argue « Je suis plus proche de Sadio que Klopp. Je suis Sénégalais et il l’est. Donc on ne peut pas dire que le discours de Klopp passe plus que le mien», a-t-il tonné. Le sélectionneur en direction de ses détracteurs qui n’arrêtent pas de mettre sur la table des arguments de différence de niveau vis à vis de Klopp qui arrive à tirer le maximum de Sadio Mané en club avec Liverpool. Mieux, Cissé conclut que "Jusque-là, en terme de résultats, Sadio Mané a été décisif. Sadio, c’est la star du Sénégal.»