Aliou Ndiaye: « Il n’y a pas que des choses négatives chez les immigrés »

Vivant en Italie depuis une vingtaine d’années, Aliou Ndiaye, à Dakar depuis quelques temps, a accordé une interview à PressAfrik, dans laquelle il évoque plusieurs sujets dont les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais aussi les critiques à leur égard de la part de leurs compatriotes au Sénégal.



Pourtant, « il n’y a pas que des choses négatives chez nous les immigrés, il y a aussi plusieurs choses positives que nous voulons partager. Il y a des professeurs, des ingénieurs qui participent au développement du Sénégal. Quand on parle d’émigrés, c’est le rapatriement ou le sang », a tenu d’emblée à préciser, le journaliste de formation, Aliou Ndiaye.



M. Ndiaye affirme que la situation des émigrés entre eux a changé avec le temps. La solidarité qui existait n’est plus. « On est solidaire avec toi que lorsque tu es dans le malheur ». Autrefois, selon lui « quand un Sénégalais arrive en Italie, pendant deux à trois mois il ne paie pas le loyer ni la nourriture, ce qui n’est plus les aujourd’hui ».



Pour leur venir en aide, Aliou Ndiaye invite les politiciens à sortir de leur rôle de politique pour jouer un rôle républicain. Même s’il y a eu un changement depuis l’avènement des députés de la Diaspora, le journaliste souhaite que « ces géant soit davantage exploré ».