Aliou Sané de Y’en a Marre prévient Macky: « on lui donne une semaine avant de descendre au Palais »

Le coordinateur du mouvement Y’en a Marre semble avoir été dopé par la forte mobilisation des Sénégalais à la marche de la Coalition ÑOO LANK. Venues prendre part à la marche contre la hausse du prix de électricité et pour la libération immédiate et sans condition des "otages" Guy Marius Sagna, de Babacar Diop et compagnie. En effet, Aliou Sané a soutenu que ce qui lui rendra totalement satisfait c'est la détermination des Sénégalais à poursuivre le combat, avant de donner un ultimatum d'une semaine à Macky Sall.



« Les Sénégalais sont venus répondre massivement à cette marche. Mais, je ne suis pas encore content, il faut qu'on reste déterminés. Je ne suis pas encore satisfait. Que Macky Sall et son gouvernement libèrent dans les plus brefs délais tous les otages qui croupissent en prison, si non le peuple va aller les libérez. Si non la prochaine marche se fera devant les grilles du palais présidentiel », prévient -il.



Poursuivant sa déclaration Aliou Sané estime que « rien n'est perdu, il faut se battre pour que cette hausse soit revue à la baisse ». Prenant l'exemple du Soudan où pour une augmentation de 5 Fcfa sur le prix du pain, des milliers de personnes sont descendus dans la rue jusqu’à destituer le président.



L'ancien coordonnateur de la plateforme " Aar Li Nù Bokk" de préciser également que la réussite de cette marche ne doit être attribuée ni à Frappe France Dégage ni aux Gilets rouges mais au peuple sénégalais qui s'est mobilisé pour dire non à cette hausse du prix de électricité et exiger la libération de Guy Marius Sagna, De Babacar Diop et Compagnie.