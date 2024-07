Alioune Ndoye: « Si l’Etat arrête ces déguerpissements, ce sera un grand poignard dans le dos»

Les récentes opérations de déguerpissement menées par les maires ont provoqué une vague de mécontentement chez les ambulants du marché Sandaga. Provoquant ainsi des affrontements avec les agents dépêchés sur place.



Le sous-préfet de Dakar a déclaré, jeudi 11 juillet, que des propositions sont en cours d’élaboration pour le recasement des marchands ambulants et des tabliers.



Djiby Diallo précise tout en recueillant leurs doléances et propositions qu'il va transmettre à qui de droit. « Je leur ai fait savoir que, quelle que soit la situation, on ne peut pas continuer à mettre la pression et à exercer un chantage à l’État. » L'autorité préfectorale a également indiqué que les attaques contre les agents sont « totalement inacceptables ».



Aliou Ndoye de son coté se veut clair : « Si l’État nous notifie de façon officielle qu’il faut arrêter ces déguerpissements pour des raisons qui lui sont propres, ce sera un coup de poignard dans le dos des habitants de cette commune. »



Il exclut « toute manœuvre politico-politicienne » et appelle ses confrères à se serrer les coudes pour résoudre une bonne fois pour toutes la question du désencombrement, rapporte Bés Bi Le Jour.