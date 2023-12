Alioune Tine sur la décision du juge de Dakar: « comme un roseau, le Sénégal plie mais ne rompt jamais »

Le Sénégal comme le roseau, plie mais ne rompt pas. La décision de justice du tribunal hors classe de Dakar en confirmant la décision du juge de Ziguinchor autorisant la réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales vient d’ouvrir une sacrée fenêtre d’opportunité par rapport à la crise préélectorale portant sur la question de l’éligibilité.



Des magistrats qui résistent face aux doutes et aux interrogations sur la solidité de l’état de droit, des droits fondamentaux de la personne face à la toute puissance de l’état et qui méritent notre respect. Il faut élargir autant que faire se peut la fenêtre d’opportunité pour que ce pays- roseau traverse par le génie exceptionnel de son peuple les défis et menaces en tous genres qui se dressent face à lui. L’administration doit suivre, les politiques responsables de l’état et l’opposition doivent suivre.



La construction de la démocratie, de l’état de droit et des droits humains est une responsabilité qui nous incombent à tous. C’est la responsabilité première de l’état qui est lié par ses obligations internationales. C’est aussi la responsabilité des citoyens.



Les débats difficiles et durs montrent l’existence d’une remontée collective. La baisse des violences et tensions lors des procès de Sonko, montrent aussi que le pays bouge dans le bon sens dans la formation d’un citoyen libre et responsable qui a le souci de l’état de droit. Tout ça se consolide par les assemblées de paroles où l’on construit du consensus sur le lien national et le lien social. Enfin le dialogue de la dernière chance, réconcilier les sénégalais après les affrontements qui ont fait coulé du sang, qui ont fait souffrir et continue a faire souffrir des citoyens sénégalais détenus pour leurs opinions.



Libérer et faire dans la concorde et l’unité contre les défis et les menaces multiformes, internes, externes et technologiques. La présidentielle de 2024 doit être une opportunité pour engager avec rigueur le grand débat sur les réformes indispensables à la consolidation de l’état, de la Nation, de la co-existence entre citoyens, préalables à la consolidation de la démocratie et de l’état de droit. Consolider la gouvernance transparente et participative, lutter collectivement pour éradiquer la corruption et la pauvreté.



Par Alioune Tine

Fondateur AfrikaJom Center