Alkhaïry : la miss Fatou Mbaye dit oui à Kara Mboji

Le défenseur central de l’équipe nationale du Sénégal et du Fc Nantes, Kara Mbodj, n'est plus un cœur à prendre. En effet, le joueur s'est marié ce samedi 17 novembre 2018 avec la charmante Fatou Mbaye, élue miss Sénégal France en 2015. Le mariage qui est gardé en secret aété célébré à Paris et à Dakar là ou réside Kara Mboji.