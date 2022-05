Le député libéral Toussaint Manga est toute de colère. Il accuse les responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds) qui se sont entendus avec la coalition Yewwi Askan Wi pour une liste départementale commune à Ziguinchor, d’avoir fomenté un complot contre lui et sa base. « Suite à la déclaration des fédérations départementales de Ziguinchor et d’Oussouye dénonçant le compromis signé entre la Grande coalition Wallu et la coalition Yewi Askan Wi qui attribue gracieusement tous les 5 candidats des listes départementales de la région de Ziguinchor à la coalition YEWI, le laboratoire des comploteurs du PDS a rédigé un communiqué qu’il a fait signé par quatre (4) loosers soit disant des responsables politiques de la Casamance », a-t-il d’emblée dit dans un long texte publié sur sa page Facebook.



Selon Toussaint Manga, les quatre responsables utilisés par le « laboratoire des comploteurs » pour le décrédibiliser sont Saliou Sagna Secrétaire General de la fédération nationale des cadres du PDS, militant du PDS dans la commune de Sindian, candidat à l’élection municipale du 23 janvier dernier pour ladite commune; Oumar Sané militant du PDS dans la commune de Sindian, Timothée Boissy, ancien député; Elias Basséne, un cousin avec qui il partage le même village.



Toussaint Manga accuse ces responsables de vouloir également le mettre en mal avec Karim Wade. « Dans votre torchon de communiqué vous essayez de déplacer le débat en citant Karim Wade et donner l’impression que c’est une affaire entre Karim WADE et Toussaint MANGA. Durant notre conférence de presse en aucun moment nous n’avons parlé de Karim MEISSA WADE ni en public ni en privé. C’est une question entre la direction du parti et les fédérations de Ziguinchor et Oussouye », affirme l’ancien président de l’Ujtl.



Avant d’assurer: « Je vous informe que moi Toussaint Manga le jour que je sentirai le besoin d’interpeller Karim Wade sur n’importe quel sujet politique je le ferai librement, directement, sans engager les fédérations départementales. J’en ai le courage et la liberté. Karim Wade sait pertinemment qui je suis pour être un faux fuyant. Pour ceux qui croient que c’est en rapport avec mon investiture. Je signale qu’être député ne m’empêche pas de dormir car je ne suis pas né député et je ne mourrai pas député ».