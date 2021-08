Almadies: dénoncé par son « ami », le dealer cache la drogue dure entre ses fesses

Né en 1989, B. L. Ndiaye s’est retrouvé mouiller dans une affaire de trafic de drogue, il a été appréhendé avec 50 grammes de haschich cachés dans les fesses la nuit du 15 août dernier. Selon le journal « Rewmi Quotidien », il avait dissimulé la drogue entre ses fesses lors de son arrestation par les éléments de la Brigade de Dakar Ville.



Le mis en cause a été dénoncé par son "ami" A. M. Safieddine. Ce dernier, accusé de vol à l'arraché et de détention de drogue, a été aussi arrêté dans un hôtel de la place.



Face aux enquêteurs, « son ami » a confié que les deux boulettes de haschich de 5 et 6 grammes retrouvées sur lui ont été achetées auprès de B. L. Ndiaye. À son tour, B. L. Ndiaye a reconnu les faits, en déclarant lui avoir vendu la drogue à 35 000 francs.



Par ailleurs, il a aussi affirmé qu'il « s'activait dans le trafic de haschich depuis deux mois ». Inculpé pour des faits d'offre et de cession de drogue, B. L. Ndiaye a changé de version lors de sa comparution devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, hier mardi.



D’après lui, une seule boulette et un joint de haschich ont été retrouvés sur lui et étaient destinés à sa consommation personnelle.



Finalement, la représentante du ministère public a requis deux ans d'emprisonnement ferme contre le prévenu. Le juge a suivi la plaidoirie de la défense et condamné le prévenu à deux mois ferme de prison.