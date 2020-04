Alors que la France a fixé au 11 mai la date d'un déconfinement qui suscite de nombreuses interrogations, la pandémie provoque une crise sanitaire et économique d'ampleur au niveau mondial

LA BARRE DES 200.000 MORTS FRANCHIE

Le monde dépasse le seuil tragique des 200.000 morts à cause du coronavirus, selon le décompte de l'Université Johns-Hopkins. Dans ce bilan, l'Europe tient la triste place de continent le plus endeuillé avec plus de 122.000 décès.

Pour suivre l'évolution de la pandémie dans le monde, retrouvez ici notre carte mise à jour en temps réel.

Les élèves doivent reprendre le chemin des cours à compter du 11 mai. Si le gouvernement souhaite que cette rentrée soit progressive, le Conseil scientifique, lui, aurait préféré attendre septembre.

Rentrée scolaire dès mi-mai, un choix "politique", selon le Conseil scientifique

CORONAVIRUS : LA PANDÉMIE QUI BOULEVERSE LA PLANÈTE

BORIS JOHNSON DE RETOUR AUX AFFAIRES

Lui-même frappé par le coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson reprend lundi les rênes du gouvernement, sous une pression croissante pour dévoiler ses plans concernant le confinement, en place depuis plus d'un mois.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des sources de Downing Street ont affirmé à des médias britanniques que le chef du gouvernement conservateur reviendrait à son bureau dès lundi, et qu'il avait "hâte" de s'y rendre. Certains signes, comme le fait qu'il se soit entretenu par téléphone, au cours de la semaine écoulée, avec le président américain Donald Trump et la reine Elisabeth II, laissaient déjà penser à un retour rapide.

UNE CRISE GÉRÉE "PAR L'APPROXIMATION", ESTIME GÉRARD LARCHER

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le président du Sénat (LR) Gérard Larcher n'a pas été tendre avec le gouvernement. "Cette crise a pris tout le monde de court, il faut donc faire preuve d'humilité et de prudence", estime-t-il.

"J'ai entendu beaucoup de préconisations hasardeuses. On a géré la pénurie, le manque de masques et de tests par l'approximation, et parfois par l'omission. Les Français pensent qu'on ne leur a pas dit la vérité", regrette le sénateur des Yvelines.



COMPORTEMENTS "NON CIVILISÉS" INTERDITS À PEKIN

Pékin va interdire à compter du 1er juin une série de comportements jugés "non civilisés" afin d'améliorer l'hygiène dans les lieux publics, a indiqué dimanche la municipalité. Éternuer ou tousser sans se couvrir le nez ou la bouche et ne pas porter de masque en public en cas de maladie font désormais partie d'une nouvelle liste d'infractions dans la capitale chinoise.



Les citoyens sont également tenus de "s'habiller proprement" en public et ne pas se promener torse nu. La nouvelle réglementation impose aussi d'installer des marquages pour la distanciation sociale dans les lieux publics.



Pékin, ville de plus de 20 millions d'habitants, décourage déjà toute une série de comportements "non civilisés", notamment le fait de cracher en public, de jeter n'importe où des détritus, de promener des chiens sans laisse et de fumer dans les lieux où cela est interdit.

TRAÇAGE NUMÉRIQUE

La mise au point pour le 11 mai de l'application StopCovid, qui doit permettre de tracer les contacts avec des personnes diagnostiquées positives au coronavirus, constitue "un défi", souligne le secrétaire d'Etat au Numérique Cedric O. "L'objectif, c'est d'être prêts le 11 mai, mais c'est un défi", car "il y a encore plusieurs problèmes techniques à résoudre" et "nous ne ferons aucun compromis sur la sécurité", déclare Cedric O dans un entretien au Journal du Dimanche.



Le secrétaire d'Etat assure que cette application, qui utilisera la technologie Bluetooth, sera "volontaire, anonyme, transparente et temporaire". "L'État n'a accès à aucune donnée identifiante et il n'y aura pas de géolocalisation." "L'installation de l'application doit relever totalement du libre consentement", insiste encore Cedric O. "Dans l'arbitrage entre contrainte sanitaire et libertés individuelles, nous avons poussé à fond vers les libertés individuelles", fait-il valoir.

Des industriels et des chercheurs, dont certains employés par le CEA de Grenoble et Michelin à Clermont-Ferrand, ont mis au point un masque réutilisable 100 fois, composé de filtres lavables, et d'un coût grand public de 28 euros. L'objectif est de produire 500.000 masques de ce type d'ici la fin du mois de mai.



Coronavirus : un masque réutilisable 100 fois conçu par des chercheurs et des industriels

CORONAVIRUS : LA PANDÉMIE QUI BOULEVERSE LA PLANÈTE

RETOUR À L'ÉCOLE : LA FCPE EN COLÈRE

Alors que les écoles vont rouvrir progressivement à partir du 11 mai, le Conseil scientifique a publié samedi des recommandations, obligeant notamment la mise en place de règles de distanciation sociale et le port du masque pour les collégiens et lycéens. "La FCPE est d'accord avec les recommandations du Conseil scientifique, elles sont nécessaires", réagit ce dimanche sur LCI Carla Dugault, co-présidente de la FCPE nationale. "Mais nous n'avons aucune garantie que ces gestes barrières soient respectés dans chaque école."

Quant à la date de la rentrée, la Fédération estime toujours qu'elle n'est pas adaptée à la situation. "Si la rentrée était en septembre, nous aurions pu la préparer dans une ambiance beaucoup plus sereine", regrette Carla Dugault. "Les parents ont passé l'étape de l'inquiétude, ils sont maintenant en colère. Tous les deux jours, nous avons des informations contradictoires qui ne sont ni sérieuses, ni rassurantes. Nous ne pouvons pas prendre de risques pour la santé de nos enfants afin de relancer l'économie, ce serait scandaleux."

SAINT-PIERRE ET MIQUELON : DÉBUT DU DÉCONFINEMENT LUNDI

Les 6.000 habitants de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon vont pouvoir sortir du confinement à partir de lundi mais l'activité ne reprendra que progressivement en fonction des secteurs, a annoncé samedi la ministre des Outre-Mer Annick Girardin, dans un communiqué. Les deux îles proches du Canada n'ont enregistré à ce stade qu'un cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus.



Les formulaires dérogatoires pour justifier des sorties vont disparaître mais la population est appelée à continuer de respecter les gestes barrières, a expliqué dans la soirée le préfet Thierry Devimeux, sur la chaîne de télévision locale SPM la 1ère. Le travail va reprendre dans la grande majorité des entreprises et des commerces, à l'exception des bars, restaurants et discothèques, sachant que pour ces derniers, la situation sera étudiée "à partir du 15 mai, pour définir un calendrier adapté", a-t-il précisé.

Les administrations rouvriront également mais sans accueil du public, dont les modalités "restent à envisager". Pour les établissements scolaires, il faudra attendre quelques jours de plus : la rentrée des enseignants se fera le 4 mai. Pour les élèves de maternelle et de primaire, ce sera "probablement" le 5 mai et pour ceux du secondaire le lendemain.







Après la crise sanitaire, faudra-t-il travailler plus à la sortie du confinement ? C'est la proposition faite par le président du groupe Le Républicains (LR) au Sénat, Bruno Retailleau, dans les colonnes du Parisien ce dimanche. "Ce que je propose, c'est un pacte de prospérité pour sortir de la crise. Il faut passer à une durée annuelle de travail de 1.700 heures contre 1.600 actuellement, c'est-à-dire environ 37 heures par semaine", indique Bruno Retailleau. "Cela permettra à un salarié autour du Smic de gagner 730 euros en plus chaque année."



"Nous avons 80 fonctionnaires pour 1.000 habitants, l'Allemagne, 60. La qualité de nos services publics reflète-t-elle cet écart-là ? Non. Il faudra demander aux fonctionnaires de travailler aussi 37 heures pour réaliser des économies sur la masse salariale."



Dans les colonnes du JDD, les députés Les Républicains ont élaboré leur propre "stratégie de déconfinement". "Les deux priorités sont la reprise économique et la protection des populations", a résumé à l'AFP le patron des députés LR Damien Abad.



Le document plaide donc pour "rendre obligatoire le port du masque dans les transports en commun et les grandes surfaces", et pour développer "une stratégie de dépistage massive". Les députés LR demandent aussi "un grand plan d'investissement pour relancer la commande publique", un doublement (de 7 à 14 milliards d'euros) du fonds de soutien aux petites entreprises, et pour les cafés-hôtels-restaurants ils jugent possibles "des réouvertures anticipées entre le 11 mai", dans les départements les moins touchés, "et le 15 juin", en fonction des spécificités des territo



Autre proposition pour le secteur du tourisme : qu'"une campagne de promotion soit lancée sur le voyager et partir en France cet été". Pour les écoles ils demandent "une reprise obligatoire, progressive et sous protection", ce qui suppose de tester "l'ensemble des enseignants 48 heures avant la reprise des cours" et ensuite "de façon systématique et hebdomadaire", a expliqué Damien Abad.

NOUVELLE HAUSSE DES DÉCÈS AUX ETATS-UNIS

Avec 2.494 décès supplémentaires en 24 heures, le bilan quotidien aux Etats-Unis est reparti à la hausse, a annoncé samedi l'université Johns Hopkins, qui fait référence.



Le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19, déplore au total 53.511 décès, et a enregistré 936.293 infections confirmées depuis l'apparition de la maladie, selon le décompte de l'université de Baltimore à 20h30 locales. Vendredi, le bilan de décès (1.258) avait été le plus bas en près de trois semaines.