« Amadou Ba a le parcours et le profil qu’il faut pour prendre la relève», Mahawa Diouf porte-parole BBY et Dg ASP

Invité à l’émission Midi Keng sur Pressafriktvhd, Mahawa Diouf porte-parole BBY et Dg ASPT soutient que Amadou Ba est le candidat qu’il faut pour prendre la relève. A l’en croire, le Candidat déclaré de la coalition Bby a tous les critères recherchés sur un bon dirigeant. « Amadou Ba a le parcours, le profil, et la maturité qu’il faut, vu ses compétences et son tempérament, c’est quelqu’un de très patient toujours à l’écoute des autres, et petit à petit il s’affirme. Des mois plutôt, on disait qu’il est timide mais aujourd’hui, personne ne le dira, c’est une personne authentique, il ne force rien et petit à petit son discours s’affirme », a déclaré le porte-parole de Bby.

div id="taboola-below-article-thumbnails">