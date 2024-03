Amadou Ba écourte sa campagne, une rencontre entre Macky Sall et son candidat prévue dans les prochaines heures

D'ailleurs dans son discours tenu, ce mardi, dans la cité religieuse à Tivaouane, Amadou Ba a annoncé à ses militants qu'il doit "s'absenter urgemment" sans donner de raison. Avant d'assurer qu'il prendra part au meeting reporté de Kebemer, Louga et Saint Louis.

L'on se demande si on va pas vers un divorce entre Macky Sall et son "candidat" de la majorité.



En effet, les relations entre les deux semblent être au point mort depuis quelques jours. Amadou Ba à qui le Président a fait savoir qu'il est le candidat de la raison et non du coeur risque de faire cavalier seul dans Benno pour cette présidentielle.

Rappelons que le journal Les Echos de son édition de ce jour informe que Macky a lâché Amadou Ba pour Mohamed Boun Abdallah Dionne.

Ce qui laisse entendre que des manœuvres intenses sont en train d’être menées pour écarter Amadou Bâ et faire avaler la décision aux responsables de l’APR et de la coalition présidentielle. Même le PDS et Karim Wade sont en train d’être dragué afin qu’il apporte leur soutien à l’ancien Premier ministre Dionne.

Des pontes du régime et responsables ont été approchés pour mettre un terme à leur compagnonnage avec Amadou Bâ en attendant la décision de l’apériste en chef. Même il y a quelques résistances au sein de l’APR et de BBY.

Du côté du Palais, on minimise



"C'est juste une petite réunion, c'est pas une audience accordé à tel. Amadou Ba peut voir Macky quand il veut", s'est confié notre source au bout du fil de PressAfrik.

Le candidat de Benno Bokk Yakkar écourte sa campagne pour se rendre expressément à Dakar. PressAfrik a appris qu'une audience entre le Président Macky Sall et son ancien premier ministre est prévue dans la soirée.