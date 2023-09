An 1 Gouvernement Amadou Ba: « les Sénégalais ne l’ont ni entendu ni senti », selon l’économiste Meissa Babou

La nomination du Premier ministre Amadou Bâ a été placé sous le signe d’un « gouvernement de combat ». Mais selon l’économiste Meissa Babou. « Depuis un an qu’Amadou Bâ a été nommé PM les Sénégalais ne l’ont pas entendu et ne l’ont pas senti ».



M. Babou parle d’un passif économique énorme. « Le bilan est extrêmement faible, voire négatif. Parce que face à la pauvreté, il n’a rien fait. Face à l’immigration, quand les gosses se jettent à la mer, il n’a même pas trouvé nécessaire de discourir. Face aussi à l’inflation, on n’a pas senti Amadou Bâ ».



Nommé comme PM le 17 septembre 2022, le passage d’Amadou Bâ a été un échec selon l’économiste.