Luis Rubiales est au coeur de la polémique en Espagne. Depuis son baiser forcé à la joueuse Jenni Hermoso en marge de la finale de la Coupe du monde féminine Angleterre-Espagne, le président de la Fédération s'est attiré les foudres de la presse locale et des politiques.



Le gouvernement espagnol a demandé une enquête "urgente et transparente" pendant que la ligue professionnelle du football féminin espagnole a exigé la mise à pied de Luis Rubiales et que la FIFPRO attend l'ouverture d'une enquête de la FIFA.



La RFEF a convoqué une Assemblée dite "extraordinaire" ce vendredi pour clarifier l'avenir de Luis Rubiales à la tête de la Fédération espagnole.



Présent en conférence de presse avant le déplacement au Celta de Vigo, qui devrait faire sans Gabri Veiga en partance pour l'Arabie Saoudite, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a été questionné sur l'affaire Luis Rubiales: "C'est un sujet délicat, mais c'est un comportement que je n'ai évidemment pas du tout apprécié. Ce n'était pas le comportement d'un président de la Fédération."