Angleterre. (CS) : Liverpool-Man City, les compos prob.

Premier choc anglais de la saison ! Ce dimanchea 16h, Liverpool affronte Manchester City à Wembley à l'occasion du Community Shield. Pour cette rencontre, l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp sera privé de Mané, toujours en vacances après la CAN, et devra ménager le temps de jeu de Salah et Firmino, de retour à l'entraînement cette semaine. De son côté, le coach des Citizens Pep Guardiola devra composer avec les absences d'Ederson, Fernandinho, Mahrez, Agüero et Jesus. Voici la composition probable des deux équipes. Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Henderson (c), Fabinho, Milner - Salah, Firmino, Shaqiri. Manchester City : Bravo - Walker, Stones, Garcia, Zintchenko - De Bruyne, Rodri, D. Silva (c) - B. Silva, Sterling, Sané.