Angleterre : Jürgen Klopp ne quittera Liverpool "que si on le lui demande"

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a assuré qu'il n'avait aucune intention de quitter les Reds, sauf si "quelqu'un le (lui) demande", tout en reconnaissant que "beaucoup de choses" devaient probablement changer au club, englué en milieu de tableau.

"Soit on change au poste d'entraîneur, soit beaucoup de choses doivent changer. En ce qui me concerne, à moins que quelqu'un ne me le demande, je ne partirai pas", a asséné Klopp, 55 ans et encore sous contrat jusqu'en 2026.



"Donc ça veut dire qu'on va devoir changer d'autres choses. On verra, mais c'est pour l'avenir. Comme cet été ou quelque chose comme ça. Pas maintenant", a-t-il ajouté, lors de la conférence de presse avant le 32e de finale de Coupe d'Angleterre à rejouer contre Wolverhampton, mardi.



Liverpool neuvième seulement en Premier League

Avec 18 rencontres disputées en championnat, soit presque la moitié de la saison, Liverpool occupe une 9e place très inhabituelle pour lui ces dernières années, à 10 points des places qualificatives pour la Ligue des champions.



Les performances en berne de son milieu de terrain et surtout du trio vieillissant Fabinho (29 ans), Jordan Henderson (32 ans) et Thiago Alcantara (31 ans), sont souvent pointées du doigt, bien que les trois joueurs soient presque toujours titulaires.



Mais le coach a redit que le mercato (au cours duquel Liverpool s'est attaché les services de l'attaquant néerlandais Cody Gakpo)n'était pas le remède miracle, faute d'opportunités intéressantes.



"Si vous pouvez chercher à l'extérieur et faire venir quelqu'un pour remplacer (les joueurs défaillants), ça a du sens. Si vous ne pouvez faire venir personne, vous ne pouvez faire sortir personne. C'est notre situation", a-t-il admis.



Klöpp, présent depuis plus de sept ans déjà

Le coach allemand, réputé comme un meneur d'hommes hors-pair, a cependant assuré qu'il n'y avait pas d'usure de son message après plus de 7 ans en poste.



"Il y a toute une liste de choses qui peuvent vous arriver (en tant qu'entraîneur) et l'une de ces choses est que les joueurs ne vous écoutent plus", a-t-il reconnu.



"En Allemagne, on dit que l'entraîneur n'atteint plus l'équipe. Donc je comprends que ce soit l'impression que cela donne parfois, mais ce n'est absolument pas le cas. Vous pouvez rayer ça de vos listes" d'hypothèses sur les difficultés des Reds a-t-il assuré.