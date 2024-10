Annulation de la conférence de presse d'avant-match : La FSF annonce la publication de la liste des joueurs en ligne

Il n'y aura pas de conférence de presse concernant la double confrontation entre le Sénégal et le Malawi, prévue les 11 et 15 octobre dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. Dans un communiqué publié par le secrétaire général adjoint de la Fédération sénégalaise de football (FSF), il est précisé que la ministre des Sports a demandé à la FSF d'annuler cette conférence, suite à la décision de ne pas renouveler le contrat de l'entraîneur de l'équipe nationale A du Sénégal, Aliou Cissé.



La FSF a pris acte de la décision de la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, et a donc annulé la conférence de presse initialement prévue le vendredi 4 octobre 2024, qui devait annoncer la liste des joueurs pour les 3e et 4e journées contre le Malawi.



En lieu et place, la FSF a décidé de publier la liste des joueurs via son service de communication le même jour à 10h, sur son site web et ses plateformes digitales.



La ministre des Sports a également mandaté le président de la FSF et le Directeur Technique National de mettre en place un staff intérimaire pour la continuité de la participation de l'équipe à la phase de qualification à la "CAN 2025", compte tenu du caractère urgent de la situation, selon le communiqué de la FSF.