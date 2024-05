Arnac : le ministère du commerce invite les internautes à la prudence

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce invite par ailleurs les internautes à la vigilance en ne donnant aucune suite à ces annonces. Selon le Ministère de l’Industrie et du Commerce, il existe une page doublon intitulée Ministère du Commerce, de l’industrie de la Consommation et des Pme utilisant les vidéos et photos signées « Cellule de Communication du Ministère » et invitant les internautes à s’inscrire sur un formulaire en ligne pour des financements destinés aux petites et moyennes entreprises, à la date du 21 avril 2024. Le Ministère de l’Industrie et du Commerce condamne ces agissements et précise qu’aucune opération de financement d’entreprises n’a été lancée. Aussi, les autorités judiciaires compétentes ont été saisies afin de démasquer le ou les auteurs de ces faits et de les mettre hors d’état de nuire.