Arrestation Abdou Karim Gueye: ​« Le Kumba am Ndey et kumba amoul Ndey n'a que trop duré», affirme Guy Marius Sagna

« Les talibés niassenes, tidianes, layenes, mourides, chrétiens...doivent refuser le piège grave, dangereux et inflammable de l'irresponsable et pyromane président Macky Sall. Tous, nous faisons face au même système sanitaire défaillant qui s'abat indistinctement sur Touba, Tivaouane, Dakar, Poponguine, Yoff, Thienaba, Kaoalck… ». C’est du moins ce qu’a fait savoir l’activiste Guy Marius Sagna qui parle de l'« irresponsabilité » du président Macky Sall qui selon lui, joue avec les sentiments religieux et confrériques pour des intérêts bassement politiciens.



« Je dénonce l'irresponsabilité du président Macky Sall qui joue avec les sentiments religieux et confrériques pour des intérêts bassement politiciens : éviter que les yeux des populations voient que le PSE, le Doing business, les taux de croissance, c'est du blabla néocolonial. La vérité est là : nous avons un système de santé failli. Je demande au président Macky Sall d'arrêter ce jeu extrêmement dangereux pour la cohésion sociale, nationale. Rien ni personne ne doit l'amener à cela. Il sera responsable de tout dérapage conséquence de son MACKYavélisme », martèle Guy Marius Sagna.



Poursuivant ses propos, M. Sagna explique : « La revendication est : réunir dans les meilleurs délais les conditions de l'ouverture de nos marchés, de nos mosquées, églises...Refusons d'être divisés et égoïstes. Tant qu'on ne touche pas à nos marchés, on ne se bat pas pour tous. Tant qu'on ne touche pas à notre mosquée et à notre église, on ne se bat pas pour tout le monde. Tant qu'on ne touche pas à notre intérêt direct, on est dans le se taire et ne rien faire ».



Toutefois dit-il, « nous exigeons du président Macky Sall: un plan de dépistage massif, un plan pour doter chaque Sénégalais d'au moins 10 masques (16 millions de Sénégalais X 1000fcfa = 160 milliards de francs CFA), un plan pour doter nos structures et personnel de santé de suffisamment de masques, gants, matériel, un plan pour soigner les infectés et s'occuper des mis en quarantaine ».



Pour Guy Marius Sagna voilà réellement pourquoi Abdou Karim Gueye est depuis hier à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane et qu'il risque d'être déféré et emprisonné. « Enfin, il faut arrêter. Quand ce sont les fils et copains de Sénégalais d'en haut, ils sont libérés. Quand c'est la famille Gning, Karim et les autres, ils sont bastionnés, emprisonnés...Le " Kumba am ndey et le Kumba amul ndey" n'a que trop duré », tonne l’activiste.