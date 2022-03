Arrestation d'un gang à Yeumbeul : ​les agresseurs brandissent des machettes contre des policiers

L'autorité de l'Etat a été encore défiée par des gangsters au quartier Béne Baraque de Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise. Ils ont exhibé des machettes et une pompe neutralisante contre des agents de police du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul Nord. Qui étaient intervenus en catastrophe pour les empêcher de commettre une agression contre un technicien de l'Unité de coordination de gestion des déchets (Ucg).



N’eût été la bravoure et la ténacité des policiers du commissariat de Yeumbeul, un gang d’agresseurs aurait commis l’irréparable. En effet, ayant dépouillé un chauffeur de taxi et un technicien de l’UCG, ces bandits ont opposé une farouche résistance aux hommes du commissaire Sall qui voulaient les arrêter.



S’opposant aux policiers, les cinq agresseurs ont brandi leur machette et usé d’une pompe asphyxiante, selon des informations du journal "Les Echos". En riposte, la police a tiré un coup de sommation avant de ferrer l’un d’eux. Les bandits battent en retraite et se fondent dans les rues de la localité. Mais une folle course poursuite, l'un d'entre eux nommé I.S., alias "Yamaha" a été rattrapé et jeté dans le panier à salade par les patrouilleurs. Qui ont pu restituer le sac au technicien de l'Ucg.



Le gangster "Yamaha" faisait l'objet de plusieurs plaintes pour les mêmes faits et était activement recherché par les forces de sécurité. Au terme de sa garde à vue, il a été déféré au parquet du palais de justice de Pikine/Guédiawaye pour "association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec usage d'arme blanche et rébellion contre des agents de force publique dans l'exercice de leurs fonctions".



Ses quatre acolytes fuyards sont clairement identifiés et pourraient être arrêtés sous peu.