Arrestation d’un journaliste français en Guinée-Conakry :Alioune Tine exige « sa libération immédiate »

Le journaliste français, Thomas Dietrich, du média LeMediaTV, a été arrêté ce dimanche, à son hôtel à Kipé, à Conakry. Il était venu enquêter dans la gestion pétrolière et les patrimoines de certains dirigeants Guinéens. Alouine Tine, de Africajom Center, fustige cette interpellation. Il demande via X, ancienne Twitter, la libération immédiate de Dietrich.



« Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de ce journaliste don les compétences professionnelles et son sens de l’éthique ne se discutent pas sur le Continent. Le crime ce n’est pas l’enquete qu’il mène mais de l’empêcher et de l’intimider pour éviter que la vérité n’éclate sur la prédation des ressources minérales en Guinée », a-t-il écrit.