Arrestation des frères de « Boy Djinné »: l’Asred dénonce et alerte les autorités

L’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) attire l’attention des autorités sur la situation de Baye Modou Fall allias"Boy djinné" qui menace de mettre fin à ces jours. « Ce dernier (Boy Djinné) demande juste d’être jugés. Nous demandons la diligence des autorités judiciaires avant que l'irréparable ne se produise étant donné qu' il ne va pas hésiter à mettre fin en exécution ses menaces », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



L’Asred dénonce par ailleurs l'arrestation des quatre frères de Boy Modou Fall (Cheikh Mbacké, Modou Sylla, Kami, Gueye Mbour), suite à leur manifestation de ce mercredi devant la prison du Camp pénal Liberté 6 « pour dénoncer la stigmatisation dont est victime leur frére du fait que les autorités judiciaires le considérait comme un djinn. »



Sur la situation dans les prisons sénégalaises, l’Asred constate que « malgré tous les efforts consentis par la DAP et le ministère de la Justice qui est le parent pauvre de l’état dans son budget, la situation devient de plus en plus difficile pour les detenus avec notamment quatre médecins pour 38 prisons du Sénégal. Sans oublier les déficients mentaux qui deviennent de plus en plus nombreux dans nos prisons ». L’Asred sollicite le soutien du chef de L’état Macky sall pour des raisons humanitaires.