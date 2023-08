Arrestation du maire Djamil Sané : le collectif des conseillers municipaux des Parcelles Assainies demande sa libération

Face à la presse hier dimanche, le collectif des conseillers municipaux de la commune des Parcelles Assainies dénoncent l’arrestation de leur maire et réclament sa libération dans les «meilleurs délais».



« Nous, les conseillers et premiers collaborateurs du maire des Parcelles Assainies, déplorons avec la plus grande énergie cette arrestation arbitraire et surprenante mais aussi inattendue. L’arrestation du maire Djamil Sané porte un sérieux coup non seulement à la population de ladite commune mais aussi à la volonté populaire », a déclaré le conseiller municipal EL Hadji Mabaye Niang.



«Le maire Aboubacar Djamil Sané est un homme de paix et de consensus. Il incarne la stabilité dans la gouvernance de la municipalité», a fait savoir l’un des porte-paroles du collectif des conseillers municipaux pour la libération du maire Aboubacar Djamil Sané.









«Son arrestation est purement politique. Le pays est dans une impasse avec des arrestations arbitraires », a souligné le 4e adjoint au maire Boubacar Diaoura.



Le collectif réclame sa libération pour qu’il retrouve sa famille.

« C’est devant cette situation que nous manifestons notre soutien indéfectible et demandons dans la foulée au Président de la République Macky Sall, la libération dans les plus brefs délais du maire de la commune des Parcelles Assainies, Aboubacar Djamil Sané », a laissé entendre le conseiller municipal EL Hadji Mabaye Niang.







Aboubacar Djamil Sané est inculpé pour «appel à l’insurrection et actes ou manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique ».