Presque tous les responsables de la Plateforme « Aar Li Ñu Bok » ont été arrêtés ce vendredi après-midi au centre-ville par les forces de l’ordre, qui avaient pour mission d’empêcher la tenue du Rassemblement prévu à la Place de la Nation et interdit par le Préfet de Dakar. Le Coordonnateur du mouvement « Y’en a marre » Aliou Sané, ainsi que d’autres membres comme Thiat, Simon ont été interpellés.



Il en est de même pour les activistes Guy Marius Sagna, Karim Xrum Xakh et Ndeye Fatou Blondin Diop.

« La Plateforme AAR LI NU BOKK exige la libération sans délai de Aliou Sane cordonnateur du mouvement Y EN A MARRE et co-coordonnateur de la Plateforme, Simon Kouka, Thiat, Cheikhou Camara, Guy Marius Sagna, Alioune Badara Mboup, Ndeye Fatou Diop Blondin, Karim Xrum Xax ainsi que tous ces braves citoyennes et citoyens arrêtés lors du rassemblement pacifique de ce vendredi à la Place de la Nation (ex: Obélisque) », peut-on lire dans un communiqué publié sur la page Facebook de ladite plateforme.