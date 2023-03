Arrestations massifs de manifestants: les juges d’instruction devant 53 dossiers à traiter, 4 mineurs à « libérer »

L’avocat Me Khoureyssi Ba est sans doute la robe noire la plus débordée du Sénégal, par ces temps qui courent. Alors plus de 400 manifestants présumés sont arrêtés par les forces de l’ordre et traduit devant la justice, après les événements de jeudi dernier, des juges d’instruction sont activés pour vider les dossiers de ces jeunes au niveau de Dakar.



« Les 2ème, 3ème et 7ème cabinets ont pris aujourd'hui le relais et traité différents dossiers avec un total de 53 personnes à inculper. Les 4 gros procès verbaux non encore traités seront répartis entre les autres cabinets du Tribunal de Grande Instance. Cette fois-ci il semble que l'on s'achemine vers la saisine de la totalité des juges d'instruction », a indiqué l’avocat sur sa page Facebook.



Me Ba de souligner que 4 « mineurs à inculper au niveau du 2ème cabinet ont la possibilité d'éviter le placement sous mandat de dépôt, et de bénéficier ainsi d'un contrôle judiciaire. Ce, à la condition qu'un civilement responsable se présente devant le juge Mamadou SECK et se fasse identifier comme un proche afin que le mineur puisse lui être confié. Il s'agit des mineurs suivants, qui étaient en garde à vue au commissariat de police des Parcelles Assainies »



Aussi, informe Me Khoureyssi Ba, « Pour tous ceux qui n'ont pas encore été interrogés pour être inculpés, ce sont des retours massifs de parquet entre les commissariats de police et brigades de gendarmerie dont les violons sont pleins »



En ce qui concerne Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim GUÈYE Xrum Xaax, arrêté vendredi après leurs déclarations, Me Ba indique qu’ils « retournent encore au commissariat du Plateau en attendant la désignation d'un juge ».