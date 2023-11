Arrêtés le 17 novembre devant la Cour suprême, ​Coline Fay et Cie écroués par le juge du Deuxième cabinet

Comme pour Mor Talla Guèye, le dossier concernant Coline Fay est allé en instruction. Pour rappel, cette ressortissante française présente au Sénégal depuis un an, âgée de 26 ans et originaire de la ville d'Echirolles, avait été interpellée vendredi dernier devant la Cour suprême. Ce en même temps que les nommés El Hadji Barro, Malang Mané, Ibrahima Manga, Ousmane Tamba et Benoit Sambou.



Le parquet a demandé, contre tous, l'ouverture d'une information judiciaire pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, mais aussi complot contre l'autorité de l'Etat. Le dossier a été confié au juge du Deuxième cabinet qui a placé sous mandat de dépôt les mis en cause. Pour Coline Fay, en plus des incriminations de base, le parquet a visé le délit de «séjour irrégulier» au Sénégal.



Coline Fay animait un groupe au nom de la Jeunesse patriotiques du Sénégal (Jps) avec quelques 500 membres. Les enquêteurs lui reprochent des messages partagés dans ce groupe, notamment de demander aux membres de descendre sur le terrain le jour du 17 novembre et des prises photographiques faites devant la Cour suprême. Face aux policiers, elle a indiqué que, même si elle n’est pas sénégalaise, elle soutient et assume son soutien à Ousmane Sonko.