Arriérés de loyers: les étudiants de la commune de Koungheul risque l’expulsion

Le problème entre bailleurs et étudiants logés par certaines mairies prend de l’ampleur. Dans un communiqué, l’amicale des élèves et étudiants de Koungheul (Amceek) a indiqué que les étudiants ressortissants de la localité risquent d’être expulsés de leur logement pour défaut de paiement.



L’Amceek dit rencontrer d’énormes difficultés pour prendre correctement en charge les nouveaux bacheliers vivant dans cet appartement.



Impuissants face à la situation, Ils ont donc lancé un appel de détresse aux autorités de Koungheul pour une prise en charge du paiement de leur appartement situé à la Gueule-Tapée, en face de la Brigade régionale de l’hygiène de Dakar.



« Nous rencontrons des difficultés dans l’acquisition de matériels comme les matelas, les draps, les casiers, les ustensiles de cuisine, les bassines, les seaux, etc », ont –ils lancé. Par conséquent, « nous sollicitons votre soutien financier et matériel », a indiqué le communiqué.