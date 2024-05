Article n°273550

Le professeur Ismaila Madior, ancien ministre de la justice sous le magistère de Macky Sall ne participe pas aux assises nationales pour la réforme de la justice, prévue pour ce mardi 28 mai au CICAD de Diamniadio. Le professeur était pourtant l'un des invités majeurs de cette rencontre, en sa qualité d'enseignant en droit et ancien ministre de la justice. Lui-même, regrette cette absence. Ce qu'il a fait savoir par un communiqué parvenu à PressAfrik.



Après avoir remercié, le Président Diomaye Faye pour cette invitation qui lui fait honneur. L'ancien ministre d'ajouter, "malheureusement, un engagement antérieur à la réception de cette invitation m'empêche de l'honorer. Je salue l'initiative de réformer la justice. L'œuvre réformatrice, inhérente à l'évolution de la gouvernance démocratique, est salutaire en République quand sa méthode conjugue harmonieusement la préservation des équilibres nécessaires à la survie du système judiciaire, la consolidation des acquis qui font la très bonne réputation dudit système à travers le monde et des innovations modernisatrices pour mieux répondre aux besoins de distribution qualitative de la justice".



A terme, celui qui a occupé tour à tour, les ministères de la justice, des affaires étrangères et ancien ministre, directeur de cabinet du président de la République dit "souhaiter plein succès aux travaux". Par ailleurs, il suggère de verser "à la corbeille des contributions le rapport de la commission de modernisation de la justice". Qu'il avait, conformément aux instructions du Président Macky SALL, instituée en 2018, présidée par le professeur Jacob Ndiaye.