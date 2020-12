Assemblée nationale: ​Me Malick Sall revendique une justice indépendante devant les députés

Le ministre de la Justice a servi une réponse au député Mamadou Diop Decroix, qui a donné son opinion et sa perception d'une justice qu'il a estimé négative et en crise. « Il n’y a nullement de crise dans le secteur de la justice. Mon sentiment est réconforté par la communauté internationale. Le Sénégal a été élu à la Commission des droits de l'Homme avec un score inédit. Au niveau international, le Sénégal est considéré comme un pays de droit. Nous devrions tous en être fiers », a-t-il déclaré.



S’adressant au député Mamadou Lamine Diallo, qui a exposé le cas du journaliste Adama Gaye à l'Hémicycle, le garde des Sceaux de rétorquer: « J'ai été très surpris par la réaction de l'honorable député Mamadou Lamine Diallo. Parce que venir devant cette auguste assemblée, lire la lettre d'un homme qui est inculpé, qui est simplement en liberté provisoire pour outrage au chef de l'État, je pense que ce n'est pas un lieu comme l'Assemblée nationale qu'on doit porter ces genres de message. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il est important de signaler. D'autant plus que l'honorable député, ce faisant marche ,sur les prérogatives de la justice alors que nous sommes au Parlement ».