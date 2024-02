Assemblée nationale : Guy Marius Sagna bloque les travaux et crie « que l’armée vienne »

Les députés ne décampent pas de leurs positions. Postés et déterminés sur le pupitre de l’Assemblée nationale, ils soutiennent qu’ « ils ne bougeront pas ». Guy Marius au milieu du trio qui « garde » le pupitre lance à qui veut l’entendre « que l’armée vienne ». À ses côtés se trouvent les députés de Taxawu et Pastef. Conscient du fait qu’il peut être arrêté à tout moment il a mis son écharpe de député.



La situation est encore confuse. Et tout le monde est sur le qui vive. Puisqu'il est craint une intervention musclée des forces de défense et de sécurité.