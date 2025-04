Assemblée nationale : Guy Marius Sagna propose une mise en accusation de l'ancien président Macky Sall

Le député de la majorité, Guy Marius a proposé à l'Assemblée nationale une mise en accusation de l'ancien président de la République, Macky Sall. Ce, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 101 de la Constitution du 22 janvier 2001 et à la loi N°2002-10 du 22 février 2002 modifiée portant loi organique sur la haute Cour de justice. Dans l'exposé des motifs, le parlementaire, via sa page Facebook, a relevé "l'usage massif et irrégulier de comptes de dépôt au Trésor (SNPE) pour un montant de 2 562 milliards de F Cfa en violation du principe de contre budgétaire".

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">