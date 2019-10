Après l’ouverture de la session extraordinaire, hier, mercredi, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale va procéder à l’audition ce jeudi, du rapport de la commission d’enquête parlementaire qui a « blanchi », l’ancien Directeur des Domaines, Mamour Diallo, accusé par Ousmane Sonko d'avoir détourné 94 milliards.



Dans cette plénière, il sera procédé au plus vite de la proposition de la loi modifiant et complétant la loi organique 2002-20 du 15 mai 2002 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale.



La Conférence des présidents comprend le président de l'Assemblée nationale et les vice-présidents, les présidents de Commission et le Rapporteur général de la Commission de l'Économie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique, les présidents de Groupe parlementaire et le représentant des non-inscrits.