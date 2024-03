Assemblée nationale : la loi d'amnistie votée à 95 voix pour et 48 contre

La loi d'amnistie a été votée á l'unanimité par les députés, 95 voix contre 48 et 3 abstentions. Autrement dit, la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale.



Cette loi efface les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Le cas Ousmane Sonko a été évoqué dans les motifs.



A noter que les députés du Pastef dissout n'ont pas voté la loi.



Lors du dialogue national à Diamniadio, le président Macky Sall avait déclaré avoir pris une telle décision pour pacifier l'espace public et pour la réconciliation.