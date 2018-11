Assemblée nationale : le projet de budget 2019 des Affaires étrangères éarrêté à 61 004 444 250 F CFA

Le projet de budget 2019 du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur est arrêté à la somme de 61 004 444 250 F CFA, contre 60 777 735 560 F CFA, en 2018, soit une hausse de 226 708 690 F CFA en valeur absolue et 0,37% en valeur relative.



Le projet de budget est réparti en plusieurs titres, à savoir : dépenses de personnel, dépense de fonctionnement, dépense de transfert, dépenses en Capital, transfert en Capital.



Les dépenses du personnel sont arrêtées à la somme de 25 608 444250 F CFA, contre 24 513 994 560 F CFA, en 2018, soit une hausse de 1 094 449 690 F CFA en valeur absolue de 4,46% en valeur relative. Les dépenses de fonctionnement, elles s’élèvent à 26 630 000 000 F CFA, contre 25 706137 000 F CFA, en 2018, soit une hausse de 923 863 000 F CFA en valeur absolue et 3,59% en valeur relative.



Pour les dépenses de transfert, elles sont arrêtées à la somme de 5 280 000 000 F CFA, contre 4 938 114 000 F CFA, en 2018, soit une hausse de 341 886 000 F CFA EN VALEUR ABSOLUE ET 6,92% en valeur relative. Et les dépenses en Capital, elles sont arrêtées à la somme de 2 236 000 000 F CFA, contre 1 319 490 000 F CFA, en 2018, soit une hausse de 916 510 000 F CFA en valeur absolue et 69,46% en valeur relative.



Enfin, les transferts en Capital sont arrêtés à 1 250 000 000 F CFA, contre 4 300 000 000 F CFA, en 2018,, soit une baise de 3 050 000 000 F CFA en valeur absolue et 70,93% en valeur relative.