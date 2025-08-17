Assemblée nationale : les députés convoqués en séances plénière ce lundi

Les députés de l'Assemblée nationale du Sénégal sont convoqués en séance plénière ce lundi 18 août 2025 à 10h00. La convocation, signée par le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye, a pour but d'ouvrir la première session extraordinaire de l'année 2025.



Pour rappel, lors de la présentation du Plan de redressement économique et social (PRES), le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait annoncé la convocation de cette session spéciale pour examiner quatre textes majeurs : « la création de l’Office national de lutte contre la corruption, la loi sur les lanceurs d’alerte, la loi sur l’accès à l’information et celle sur la déclaration de patrimoine ».