Assistance humanitaire à Kolda : l'ASHUD au chevet des personnes handicapées

Parmi les heureux récipiendaires figure Bouba Seydi, un homme handicapé grabataire de 52 ans, marié à deux épouses et père de 12 enfants. "Je suis agréablement surpris par ce geste humanitaire. Je louais un fauteuil à raison de 400 francs CFA par jour. Maintenant, je viens d'en avoir un gratuitement. Je suis très heureux", a-t-il témoigné, exprimant sa gratitude envers l'association.

Cette initiative a été saluée par El Hadji Sané, président communal des personnes handicapées, qui n'a pas manqué de qualifier le geste de "hautement humanitaire".

Profitant de l'occasion, il a lancé un appel pressant aux partenaires et aux acteurs de la protection sociale à emboîter le pas à l'ASHUD. "Nous invitons tous ceux qui ont les moyens à soutenir cette cause noble, afin de favoriser l'autonomisation et l'inclusion des personnes handicapées dans notre société", a-t-il plaidé.

Pour Mame Thierno Aidara, directeur exécutif de l'ASHUD, cette action s'inscrit dans la droite ligne des priorités de l'organisation.

"Au-delà de l'assistance humanitaire, notre association s'engage aussi dans la promotion de la démocratie, le renforcement de la cohésion sociale, l'autonomisation des jeunes et des femmes, ainsi que dans la recherche de solutions aux problématiques qui préoccupent nos communautés", a-t-il expliqué.

Cette action saluée par tous, rappelle l'importance de la solidarité et de l'engagement citoyen pour la construction d'une société plus inclusive et égalitaire.

