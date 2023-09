Attaque au cocktail molotov d’un à Yarakh : 4 auteurs présumés mis aux arrêts

Les hommes du Colonel Arona Sarr de la Section de recherches (Sr) ont fait tomber 4 personnes impliquées dans l'incendie meurtrière d’un bus à Yarakh en aout dernier et ayant couté la vie à 2 personnes. Il s'agit des nommés Alioune Gueye dit Diégo Maradona, Al Hassan Sow alias Sonko, Ndiaye Dia et El Hadji Malick Sy, énumère le journal L’Observateur.



Leur arrestation fait suite à l'annonce de l'interpellation de plusieurs suspects le 21 septembre dernier. La traque se poursuivait depuis lors. Selon le mode opératoire dévoilé par la source, l'arrestation des présumés auteurs a été annoncée, histoire d'endormir les véritables auteurs.



Vendredi 29 septembre, les mis en cause ont été déférés. N'ayant pas pu faire face au procureur de la République, Abdou Karim Diop, ils ont bénéficié d'un retour de Parquet. Ils sont poursuivis pour huit chefs d'accusation dont « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, incendie volontaire ayant causé la mort, appel à l'insurrection, atteinte à la Sûreté de l'État, mise en danger de la vie d'autrui, entre autres ».



Sur les quatre personnes arrêtées, les trois habitent Maristes dont le nommé El Hadji Malick Sy, mécanicien de fonction et domicilié à Hann Soleil, renseigne L'Obs, ajoutant que ce dernier, encagoulé lors de l'attaque, a pu être identifié grâce à une caméra de surveillance.



Arrêté le 21 septembre dernier à Keur Massar, il a balancé par la suite le vigile Al Hassan Sow alias Sonko, qui sera interpellé par les gendarmes dans la nuit du vendredi 22 septembre, à son lieu de travail avant l'arrestation dès le lendemain samedi du commerçant Gueye Dia, marié à deux épouses et propriétaire d'une grande boutique de tissus au marché Sandaga. Le joueur de football navétanes sera coincé dans son quartier aux Maristes.