Attaque de l’usine Solance: la gendarmerie procède aux premières arrestations

Plus de 24 heures après l’attaque de l’usine indienne, Solance batteries de Sandiara, la gendarmerie a poursuivi son enquête pour démasquer les auteurs de cette attaque. Selon les informations du journal « Le Quotidien », les gendarmes sont sur la bonne piste et disposeraient d’informations de taille pour retrouver toutes les personnes impliquées dans ce cambriolage.



Après avoir été surpris par les gendarmes en pleine effraction dans l’usine Solane, la bande lourdement armée d’assaillants a pris la fuite. Par ailleurs, ils ont laissé sur place les deux pick-up qui sont désormais entre les mains des enquêteurs. Lors des échanges de tirs qui ont eu lieu, un des assaillants touché par balle a également rendu l’âme sur le coup.



D’ailleurs selon le journal, c’est l’exploitation de son téléphone portable, qui était sur lui, a permis aux enquêteurs de situer la famille de cette personne morte dans l’attaque. En plus de ces détails, un deuxième assaillant serait touché par balle lors des échanges et les gendarmes sont sur sa piste.



Trente (30) gendarmes ont été appelés en renfort dans la commune de Sandiara pour surveiller l’investissement étranger dans la zone économique spéciale. Du côté des cinq travailleurs qui étaient blessés lors de cette attaque, les trois se portent mieux et sont déjà rentrés chez eux.



C’est dans la nuit du lundi à mardi, environ vers 3 heures 30 voire 4 heures du matin, qu’un groupe d’individus, environ une vingtaine, lourdement armés, a débarqué à bord de 4×4 sur le site de l’usine. Finalement, ils vont réussir à blesser cinq agents, mais dans les échanges de tirs avec la gendarmerie, qui était venue à la rescousse, l’un des assaillants a été atteint mortellement.