Attaque du domicile de Sonko à Ziguinchor : Ameth Ndiaye condamné à 3 mois de prison ferme

Le tribunal des flagrants délits de Ziguinchor (sud) a rendu son jugement dans l'affaire Ahmeth Ndiaye, ingénieur en génie civil et employé de la société Ecotra, qui s'était introduit chez le Premier ministre Ousmane Sonko aux HLM Néma de Ziguinchor.Ameth Ndiaye a été condamné à deux (2) ans de prison dont trois (3) mois ferme. Cet ingénieur en génie civil, employé de la société Ecotra a été reconnu coupable « d’injures publiques et de menaces de mort » à l’endroit de la famille du Premier ministre Ousmane Sonko. Celle-ci a renoncé à réclamer des dommages et intérêts.