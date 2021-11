Audience avec Macky Sall: Djibril Ngom s'explique l'enveloppe qui apparaît sur la photo

Son audience avec le président Macky Sall a créé beaucoup de bruits sur les réseaux sociaux. Djibril Ngom, ancien mandataire de Yewwi Askan Wi à Matam qui a fui avec les dossiers de la coalition s'est exprimé sur cette rencontre et la fameuse enveloppe qui apparaît à côté de lui sur la photo.



« Sénégalais, sénégalaises Je vois circuler des images de moi et du Président Macky Sall. C'est moi qui ai demandé et insisté à le rencontrer par l'intermédiaire de notre responsable à Matam. Il l'a accepté et

l'audience n'a pas duré plus de 15 mn, le Président etait pressé», a posté M. Ngom sur sa page Facebook.



Il ajoute: « On dit qu'il m'a donné de l'argent : c'est faux et j'y reviendrai. Cette enveloppe, je l'avais en entrant et je l'ai posé à côté de moi. Elle m'a été remise par notre responsable de Matam pour une activité politique dans notre localité. Pour ceux qui ont l'habitude de voir le PR, même si on doit vous remettre le transport c'est toujours à la fin et jamais en sa présence».



En ce qui concerne la maison qui lui aurait été offerte, Djibril Ngom s'inscrit en faux encore. « On parle de maison et c'est faux aussi et archi faux. Le Président n'a rien signé pour moi. Brièvement, je lui ai parlé de la situation politique de notre localité.J'ai rejoins l'APR et je l'assume».