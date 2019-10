Audio - Me El Haj Diouf fait son show et traite Sonko et ses partisans de « menteurs »

Quelques minutes après être entré dans les locaux du tribunal de Dakar pour déposé la plainte de son client, Me El Haj Diouf est ressorti pour répondre au harcèlement des partisans de Sonko qui l’ont traité de « violeurs ». L’avocat a fait son show devant les journalistes et qualifié Ousmane Sonko de menteur ainsi que ses partisans... Écoutez !