Audition de Ousmane Sonko : Déthié Fall et Moustapha Guirassi sont déjà sur place

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi sont très déterminés pour soutenir leur collègue Ousmane Sonko. Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès (Prp) et membre Coalition Yewwi Askan wi est arrivé au tribunal de Dakar pour apporter son soutien à Ousmane Sonko qui fera face au Doyen des juges du Tribunal de grande instance de Dakar, Oumar Maham Diallo.



Le leader du Prp n’est pas seul, il est accompagné d’un autre membre de la coalition Moustapha Guirassi au tribunal de Dakar, constate un reporter de PressAfrik sur place.



Placé en garde à vue vendredi soir, Ousmane Sonko est poursuivi pour « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également pour vol ».