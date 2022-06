Augmentation du prix de l’essence : les chauffeurs n’écartent pas d’augmenter les prix des transports

La conjoncture internationale marquée par la guerre en Ukraine et l’embargo occidental sur le pétrole russe a engendré une flambée du prix du baril du Brent qui coûte à ce jour plus de 120 dollars. Une hausse qui n’a pas épargné la sous-région en particulier le Sénégal. Si certains automobilistes interrogés soutiennent que ce réajustement ne les concerne pas, par contre d’autres pense que cela n’épargne personne.



« Je vais vous dire que ce qui touche le monde entier, touchera forcément ce petit Sénégal. Économiquement, nous ne sommes pas au même niveau. Donc s’il y a des augmentations, je pense qu’il doit y avoir des subventions pour permettre à la population de ne pas les sentir. Aujourd’hui les denrées, c'est-à-dire tout ce que nous utilisons à savoir l’huile, l’essence, ou toutes les denrées de première nécessité connaissent une hausse et nous restons toujours sur le même prix, c’est rouler les pédales à zéro. Je demande à l’Etat des subventions pour alléger les charges des populations », a soutenu Abdoulaye Diouf chauffeur rencontré à la Gare des baux maraîchers.



« L’inflation ne nous concerne pas, (…), mais cela n’épargnera personne »



Selon Diouf, l’Etat doit communiquer sur les prix qui peuvent arranger les secteurs. « Pour l’heure, l’inflation ne nous concerne pas, parce que je roule au diesel. Mais je vais vous dire toute suite que cela n’épargnera personne. Donc que les Sénégalais se le mettent dans la tête. Si les denrées que nous utilisons augmentent de prix, et que nous nous restons au même niveau, alors ça va être très difficile pour nous », dit-il.



Birane Diagne est aussi chauffeur. Rencontré la Gare des beaux maraichers, il indique que « cette hausse de l’essence ne les concerne pas car tous les véhicules de transport qui sont là au niveau de la Gare des baux maraîchers roulent au diesel donc ne sont pas concernés ».



Des propos soutenus pas Abdou Aziz Fall chef de l’exploitation à la gare des baux maraîchers. « Nous ici la majeure partie des chauffeurs conduisent des véhicules diesel. Cette augmentation ne va pas influer sur les prix du transport, car cela ne les concerne pas », a noté M. Fall.



Un peu plus loin, Pape Ndongue conducteur de moto rencontré la station du rond-point Case-ba, partage l’avis d’Abdoulaye Diouf. « Cette hausse n’épargne personne. Aussi bien les conducteurs de véhicules ou de motos. Il y a de cela quelques jours, il y avait rupture de carburant, c’était la queue dans les stations. Aujourd’hui si l’Etat augmente l’essence cela va être très difficile pour nous » note Pape Ndongue habitant de Grand Dakar.



« La hausse du prix du carburant ne nous a pas surpris »



Rencontré à la station de Cambérène, Ouseynou Coly chauffeur de véhicule particulier soutien que cette hausse ne l’a pas surpris. « Par rapport à la hausse du carburant ça ne nous a pas surpris en quelque sorte parce que vu la situation du monde avec toutes les denrées qui sont en hausse, cela ne nous a pas surpris. Il faut dire que c’est difficile avec toutes les conditions de vie de plus en plus difficiles. Comment faire, nous n’avons pas le choix. L’Etat doit subventionner pour alléger les choses. Si l’Etat fait des efforts par rapport à ça, cela sera mieux. Attendons-nous à l’augmentation du transport », a-t-il prévenu.



« Les 80 mille envoyés par Cash Transfert à des familles pouvaient servir à subventionner certaines denrées »



À un jet de pierre de la station, un autre chauffeur de taxi interpelé ne cache pas ses sentiments. « C’est hier que j’ai appris l’information comme tous, cela m'a un peu surpris. Pour moi, le gouvernement n’a pas de pitié pour la population. Pourquoi je le dis ? Si c’était le cas, aujourd’hui tout l’argent que l’Etat gaspille, pouvait être subventionné sur le carburant, car ils savaient qu’on allait arriver à cette situation. Prendre 80 mille et les remettre à des pères de famille disons des milliards, si l’Etat avait injecté cela sur les produits de premières nécessités, ou sur le carburant, et même sur l’eau et sur l’électricité, les Sénégalais allaient le sentir vraiment », suggère Cheikh Omar Tall chauffeur.



De l’avis de M. Tall, pour ce qui est du transport forcément, il va y avoir augmentation des prix. « On ne peut pas augmenter l’essence et dire que le transport sera intact. Ce n’est pas possible. Autant garer son véhicule. Nos dirigeants n’aident pas la population. Le gasoil n’a pas augmenté oui ! Mais c’est du pareil au même. La façon dont l’Etat augmente le prix l’essence, c’est comme ça qu’il augmente les prix du riz, de l’huile, etc. Je sais de quoi je vous parle, parce que je suis un père de famille. Un Etat qui n’arrive pas à régler le loyer, je pense qu’il doit démissionner et céder la place », tonne le taximan.