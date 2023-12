Le Sénégal a vécu une année doublement tragique. En plus des dizaines de morts lors des événements de juin 2023, des centaines de jeunes sénégalais sont restées dans l’Océan Atlantique en voulant rejoindre l’Espagne. Pour son dernier discours de l’année et de son règne, le Président Macky Sall a appelé les jeunes à rester au pays.



« L’avenir de notre jeunesse, c’est ici, chez nous qu’il se réalise, pas dans les mirages tragiques des réseaux de l’émigration clandestine qui arnaquent nos jeunes et leurs familles », a-t-il indiqué.



Macky Sall a également jeté des piques à ses opposés plus radicaux qu’il accuse de vouloir semer le chaos dans le pays avec des discours populistes et de la manipulation. « Ce soir, mes chers compatriotes, je voudrais aussi vous dire, de façon insistante et solennelle, combien il importe de préserver la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. (…) Dans un monde de conflits et de violence sous toutes ses formes, les temps sont troubles et incertains. Nous devons sans cesse nous convaincre que rien n’est définitivement acquis », dit-il.



Avant de poursuivre: « Tout peut basculer quand la paix est rompue, quand l’extrémisme, le populisme et la manipulation s’emparent des esprits, banalisent la violence, et imposent le faux à la place du vrai.

L’extrémisme, la manipulation et le populisme sont les ennemis mortels de la démocratie, de l’Etat, de la République et de la nation ».



Il a ainsi appelé « à la préservation de notre vivre ensemble, pour que notre pays reste une nation unie dans sa diversité, dans la paix, la sécurité, la stabilité et la protection de notre héritage spirituel et socioculturel ».